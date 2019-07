Per Antonella Clerici e Maelle la casa sull’albero costruita nel loro bosco (Foto)

Nella sua casa nel bosco Antonella Clerici è felice e di ritorno da Portofino con Maelle e Vittorio Garrone segue la costruzione della casa sull’albero (foto). Un sogno per tutti quello di avere una casa sull’albero e per Maelle sta per diventare una realtà. Di certo a Roma non avrebbe mai potuto esaudire questo desiderio ma nella nuova casa immersa nel verde della natura ogni cosa diventa magica e non solo per lei. “Casa sull’albero… è bello sognare” commenta Antonella Clerici mostrando sul suo profilo social un breve video della casetta in costruzione. Per il momento ci sono solo le basi ma non ci vorrà molto per costruirla e per fare questo regalo alla sua bambina. Un vero e proprio progetto, una costruzione che renderà la casa sull’albero sicura e bellissima. Speriamo che la conduttrice ci mostri anche il lavoro finito, siamo davvero curiosi di vedere il risultato.

ANTONELLA CLERICI SERENA SI DEDICA AI PROGETTI PIU’ DOLCI

Continua a sorridere la Clerici nonostante il dispiacere di non avere più un programma nei palinsesti Rai. Se la notizia verrà confermata potremo dire con fermezza che è stata una scelta davvero assurda. Intanto, lei ha tanto da fare, è estate e c’è tutto un mondo da gustare fino in fondo.

La risposta di Antonella Clerici dopo le ultime voci in Rai

Antonella Clerici desiderava dedicarsi di più alla sua famiglia, viaggiare e vivere la vita in modo un po’ più lento per assaporare tutto. Non desiderava certo lasciare la tv ma immaginiamo che questo non accadrà anche se ha un contratto in esclusiva con la Rai fino al 2020. Intanto, il bosco è meraviglioso e sognare con sua figlia Maelle lo è ancora di più. Attendiamo il seguito per scoprire se davvero la conduttrice è fuori dai palinsesti Rai ma anche cosa farà nelle prossime settimane, quali viaggi, quanti sorrisi.