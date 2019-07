L’estate di Barbara d’Urso tra mare, pose sexy e tanto lavoro (FOTO)

C’è anche un po’ di tempo per andare al mare nell‘estate di Barbara d’Urso che resta sempre in contatto con tutte le persone che la seguono postando sui social gli scatti di questa calda estate. Sarà come sempre una estate ricca di lavoro e di impegni per la conduttrice che deve preparare la prossima stagione televisiva. La d’Urso non ha ancora rivelato se condurrà o meno Domenica Live, tutto dipenderà da lei, come ha ricordato Pier Silvio Berlusconi. Ma la sua stagione televisiva 2019/2020 sarà ricchiessima: tra il Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e una nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, il contatto con il suo pubblico non le mancherà. Ha scelto lei del resto di staccare la spina proprio per non continuare a “invadere” il piccolo schermo e per permettere ai telespettatori di fare una sorta di detox estivo, in attesa di rivederla poi a pieno regime da settembre.

La conduttrice quindi si gode città e mare, con foto di questa calda estate ma non solo. Quest’anno la D’Urso ha deciso di ripercorrere le scorse estati con delle bellissime foto che la mostrano quando era giovanissima.

BARBARA D’URSO SUI SOCIAL TUTTE LE FOTO DELLA SUA ESTATE

E ovviamente come potrete vedere dalla nostra gallery, non mancano le foto sexy per la gioia dei maschietti che seguono la conduttrice sui social.

Che ne pensate di questi scatti estivi? Non mancano i riferimenti ai suoi programmi e al fatto che ogni giorno senta la mancanza del contatto con i suoi spettatori. Ma un po’ di riposo serve anche a lei per tornare più in forma che mai a settembre. L’ultima stagione televisiva l’ha eletta senza dubbio, regina del pomeriggio degli italiani. La conduttrice di Canale 5 si merita di certo un po’ di relax al mare con parenti e amici.