Loredana Lecciso tentata dal Grande Fratello Vip ma ammette il suo problema col trucco (Foto)

Non è la prima volta che a Loredana Lecciso viene offerta la possibilità di partecipare a un reality show, ha sempre rifiutato ma questo volta al Grande Fratello Vip potrebbe dire di sì ma a bloccarla c’è una sua fragilità, quella di mostrarsi senza trucco (Foto). La showgirl sta quindi prendendo in considerazione la possibilità di partecipare alla prossima edizione del GF vip, in passato ha sempre detto di no alle offerte Mediaset ma quest’anno al timone c’è il suo amico Alfonso Signorini e potrebbe quindi decidere di entrare nella casa di Cinecittà. E’ davvero tentata l’ex compagna di Al Bano, sa che Signorini potrebbe tirare fuori il meglio di lei e sarebbe davvero interessante per il pubblico conoscerla nella sua quotidianità ma è proprio questo che lei teme.

LOREDANA LECCISO AL GRANDE FRATELLO VIP CON ALFONSO SIGNORINI?

“Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea”, ha commentato la Lecciso. “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale” ha aggiunto lasciando intendere che forse davvero la vedremo in tv nel noto reality.

A patto che riesca a superare un timore: “Ma non so se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”. E’ già un bel passo ammetterlo. Di certo sarebbe un personaggio interessante da seguire ma chissà cosa direbbe il cantante di Cellino San Marco, anche se non è più la sua compagna è sempre la madre dei suoi figli più piccoli.