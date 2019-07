Vladimir Luxuria prima volta in bikini sulla cover di Chi (FOTO)

Che fisico Vladimir Luxuria! 54 anni e non sentirli! Per la prima volta Vladi finisce sulla cover della rivista Chi, anche se non proprio in primo piano, e sfoggia, oltre a un grande sorriso, il suo bikini! Felice, di questa intervista e di questo regalo fatto dai giornalisti della rivista Chi, Luxuria condivide anche questo scatto sui social. Pare non si sia mai mostrata neppure su Instagram in bikini come appare su Chi ( uno scatto intero ). Di solito la vediamo in altre pose ma questa volta, si mostra in tutto il suo splendore.

VLADIMIR LUXURIA IN BIKINI SULLA COVER DI CHI: ECCO LE FOTO E LE SUE PAROLE

Sulla spiaggia di Palermo, Vladimir sorride e sceglie di regalare questo scatto. “Mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Oh, ho 54 anni e guarda qua!’. Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”.

( nella gallery le prime foto di Vladimi al mare in bikini )

“Guardandomi indietro vedo un lungo cammino: c’è stato un periodo nell’adolescenza in cui non mi riconoscevo, non mi sono mai riconosciuta nel mio corpo biologico, l’ora di educazione fisica era un tormento, quando mi facevo la doccia cercavo di non guardarmi, quel che vedevo non ero io”. Oggi però quelli sono solo lontani ricordi, anche se resteranno per sempre nella sua anima.

Il 13 giugno, postando la sua prima foto in bikini al mare, Luxuria aveva commentato l’immagine dicendo che per lei, questa era la prima volta al mare. Pare che non fosse mai andata prima, almeno in Italia, sotto gli occhi dei criticoni e non solo.

Cosa si aspetta Vladimir Luxuria adesso? Nella sua intervista a Chi rivela “sogno l’amore” e vedremo se prima o poi arriverà. Chissà magari sarà proprio sotto il sole, tra le onde del nostro bellissimo mare…