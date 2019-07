Maria de Filippi perfetta in bikini anche questa estate pensa al futuro in Mediaset

Che estate sarebbe senza le foto in bikini di Maria de Filippi? La conduttrice di Canale 5 anche questa estate ha trascorso le vacanze al mare. Maria si sa, è una abitudinaria e visto che non ama i viaggi lunghi, si divide tra le sue mete preferite, restando sempre in Italia! Sul numero della rivista Oggi in edicola questa settimana, Maria è ancora la regina dell’estate degli italiani e parla anche di quello che potrebbe essere il suo futuro in Mediaset, rivelando anche qualche dettaglio inedito sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, al quale pare, non riesca proprio a dire di no.

MARIA DE FILIPPI SULLA COVER DI OGGI: ANCHE QUESTA ESTATE E’ PERFETTA N BIKINI

Per Maria de Filippi anche un futuro in Mediaset come dirigente? La conduttrice al momento non ci pensa proprio e alla rivista Oggi dichiara:

Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo… Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere?

E poi la De Filippi racconta anche quello che è oggi il suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi che da qualche anno ormai, ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia occupandosi in prima persona dei progetti di Mediaset:

Quando non condurrò più, magari continuare ad avere un ruolo! Ma dipende dove e con chi, perché io sono abituata a lavorare in modo autonomo. Ho un rapporto bello e molto vero con Pier Silvio. Io non gli ho mai detto balle, il nostro rapporto è cresciuto piano piano… Ci siamo ritrovati a crescere insieme, lui con un ruolo, io con un altro. Non lo sento certo tutti i giorni, però quando lo sento o lo vedo, lui sa che le cose che dico le mantengo. E lo stesso vale per lui… a Pier Silvio faccio fatica a dire no!