L’outfit di Federica Panicucci al tramonto in spiaggia è un vero incanto (Foto)

E’ sempre molto elegante Federica Panicucci e anche d’estate e in spiaggia non rinuncia al suo look, questa volta al tramonto ha scelto un outfit rosso ma l’abbiamo vista al calar del sole anche in un rosa bellissimo, uno dei suoi colori preferiti (foto). E’ sul suo profilo Instagram che adora pubblicare le foto in bikini, le immagini delle sue serate in coppia con Marco Bacini, le notizie sui suoi viaggi d’affari o d’amore, con i figli, mai da sola. Per una serata in riva al mare la Panicucci ha indossato un abito lungo, un aperitivo evidentemente speciale accanto al suo compagno. E’ Bacini che adora scattarle foto e grazie a lui che è uscita allo scoperto mostrando il suo corpo anche in spiaggia mentre prima riusciva sempre a restare coperta agli occhi dei paparazzi.

FEDERICA PANICUCCI I SUOI OUTFIT IN RIVA AL MARE FANNO SOGNARE

Federica Panicucci supera a pieni voti la prova costume anche questa estate 2019

51 anni e non li dimostra davvero la padrona di casa di Mattino Cinque che sembra un’eterna ragazzina con i capelli biondi e lunghissimi e il corpo esile. E’ sempre in gran forma anche se vanta la fortuna di avere un metabolismo da sempre velocissimo e fa sport e si allena solo quando ne sente l’esigenza. Chissà se dobbiamo crederci, di certo non è palestrata ma alla sua età stare in forma e fare poca attività fisica ci sembra davvero strano.

In rosso o in rosa è sempre giusto il suo look e cos’ delizia i fan tra bikini striminziti ma sempre eleganti e outfit che tira fuori ogni volta nuovi dal suo guardaroba. E’ pronta a godersi tutta l’estate, poi a fine agosto dovrà tornare a Milano per la preparazione del suo programma su Canale 5, intanto in Versilia tutto è prefetto, proprio come lei.

L’outfit di Federica Panicucci al tramonto in spiaggia è un vero incanto (Foto) ultima modifica: da