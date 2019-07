Arisa e i chili di troppo: “Sono come Bridget Jones sulla cyclette”

Arisa ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare delle emozioni vissute nell’ultimo periodo alle persone che la seguono sempre con grande affetto. Parla della sua vita privata, in particolare della forma fisica che va e viene, delle frasi fatte che ti sussurrano in quelle circostanze, della voglia di dimostrare qualcosa a qualcuno…Chi siamo davvero e che cosa vogliamo? Sono alcune delle domande che si pone Arisa che parla anche della sua “ossessione”, ma solo a periodi, per la dieta e la forma fisica. Lo ha fatto con quella ironia che la contraddistingue sempre ma il suo messaggio, se letto nel modo giusto, è molto significativo.

ARISA TRA DIETE E CHILI DI TROPPO: LO SFOGO SUI SOCIAL

Ecco che cosa ha raccontato la cantante sui social in un lungo sfogo:

“Io esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Vi faccio un esempio… Riguarda la dieta… Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile”

E ancora:

Mi passano davanti pizze, pizzette, dolci ecc e dico sempre: ‘No grazie, preferisco il pollo lesso’… Ma chi ci crede? Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo non puoi dimenticartene così… Perché serve entrare in un jeans”.

La cantante, che si paragona anche a Bridget Jones commenta:

“Quindi il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 kg, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di Pan di Stelle… Poi una pizza ci sta, e perché no anche una birra. L’anno scorso, nel giro di due mesi (ottobre-novembre) sono riuscita a guadagnare 13 kg. Con tutti i prodotti che ho nel bagno per la cura dei capelli, posso aprire un salone di acconciatura. Creme, balsami, olii per lucentezza e doppie punte…”.

E mostra anche sui social le immagini dei tanti cambiamenti, come ad esempio la sua ultima scelta di look che prevede capelli totalmente rasati. Arisa ha poi condiviso i tantissimi messaggi che le sono arrivati, messaggi con storie di gente comune che affronta ogni giorno i suoi stessi ostacoli.

Arisa e i chili di troppo: “Sono come Bridget Jones sulla cyclette” ultima modifica: da