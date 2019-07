Chiara Ferragni trasparenze hot in Sicilia tra critiche e approvazioni (FOTO)

Diciassette milioni di followers, non si può piacere a tutti! E Chiara Ferragni lo sa bene visto che spesso prende in mano il suo smartphone e risponde ai commenti che i followers le lasciano sotto le foto e i video pubblicati. Ed è successo anche poche ore fa quando Chiara, che si sta godendo la vacanza in Sicilia nello stesso luogo in cui lei e Fedez si sono sposati, ha postato delle fotografie molto particolari. Che genere di scatti? Chiara ha postato delle foto nelle quali la si vede bellissima, come sempre, ma con delle trasparenze davvero sensuali. Per alcuni è troppo, per altri invece fa bene e se lo può permettere! Nelle foto in questione la Ferragni indossa una sorta si spolverino verde chiaro aperto sul davanti che però è molto trasparente e fa vedere quindi il suo seno.

Per alcune fans le foto non avrebbero nulla di eccezionale, e non sarebbero da criticare se non fosse che, in alcune, Chiara ha in braccio il piccolo Leone. E per i criticoni, una mamma non si dovrebbe mostrare così sui social mentre tiene in braccio il suo bambino.

CHIARA FERRAGNI FOTO TROPPO HOT MENTRE POSA INSIEME AL PICCOLO LEONE?

Non mancano le battute sui capezzoli al vento e poi ci sono anche i più cattivoni che invitano Chiara a sottoporsi a un trattamento di chirurgia estetica per rifarsi il seno visto che ha soldi da investire…Insomma la solita cattiveria social che però non scalfisce la Ferragni. Se da anni è una delle influencer più seguite sui social forse un motivo ci sarà, avrà anche una corazza da indossare in queste occasioni, anche quando i commenti vanno ben oltre il limite consentito.

Tra gli altri però c’è anche chi apprezza e chi si sbilancia anche sul fatto che, la nuova forma del seno di Chiara, messo in bella mostra in questa occasione, dimostri che la moglie di Fedez sia in dolce attesa.

Chiara invece ancora una volta si mostra in tutta la sua spontaneità senza pensare ai ritocchino o al make up. E’ anche per questo che è così amata.

