Mara Venier parla di Antonella Clerici, nessuno meglio di lei può capirla (Foto)

Mara Venier non ha dubbi che da questa situazione per Antonella Clerici potrà solo venirne fuori qualcosa di bello, convinzione anche della conduttrice che al momento è fuori dai palinsesti Rai, con nessun programma all’orizzonte (foto). La padrona di casa di Domenica In è ovviamente entusiasta del suo successo nel grande ritorno alla Rai, non pensava che avrebbe condotto anche la seconda nuova edizione ed in più è arrivato un nuovo programma, un nuovo titolo: La porta dei sogni, così simile al vecchio Treno dei desideri di Antonella Clerici. Uno show nuovo e moderno l’ha definito Mara ma senza nascondere niente. Sincera come sempre alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato non solo del suo lavoro ma anche del non lavoro che riguarda l’amica e collega.

MARA VENIER CON LA PORTA DEI SOGNI TOGLIE IL POSTO AD ANTONELLA CLERICI?

Certo che no, a lei è stato proposto, ad Antonella no. “A me bastava Domenica In e non pensavo di essere una da serale. Ma quando il direttore di Rai 1 Teresa De Santis e l’amministratore Endemol Paolo Bassetti mi hanno proposto il format mi sono innamorata… E’ uno show nuovo e moderno. Può avere più il taglio de Il Treno dei Desideri, il programma di Antonella Clerici“. Dopo il riferimento alla Clerici l’altro commento su Antonella è ovvio, anche perché sa che sta vivendo un momento molto simile al suo.





“Io la stimo molto. Antonella è una mia cara amica e ci siamo sentite. Nessuno più di me può capirla perché anche io anni fa sono stata fatta fuori. E in modo poco gentile, di punto in bianco. Ma non vale la pena avvelenarsi. Dai momenti brutti nascono spesso cose belle. Antonella ha fatto un cambio di vita, ha una figlia meravigliosa, Maelle. Tutto il resto verrà da sé”. Mara Venier non desiderata dalla Rai traslocò a Mediaset ritrovando il calore del pubblico, sarà lo stesso per Antonella?