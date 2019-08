Antonella Clerici fa commuovere con i suoi ultimi post (Foto)

Due video nostalgici per Antonella Clerici che sul suo profilo Instagram continua a restare in contatto con il suo pubblico, anche in vacanza (foto). Nel primo video le immagini di Oliver che sofferente riceve tutte le attenzioni di Antonella. E’ estate e fa caldo, “due estati fa” commenta la conduttrice aggiungendo che il suo cagnone resterà sempre nel suo cuore. Oliver ha avuto tutto l’amore possibile dalla sua famiglia e nell’ultimo periodo non gli veniva di certo negata un po’ di pizza di cui era evidentemente goloso. La Clerici tenta di farlo muovere un po’ proprio per fargli raggiungere una fetta di pizza. Sono momenti che Antonella Clerici non dimenticherà mai e che commuovono tutti ma ci sono anche altri ricordi che mostra a tutti.

ANTONELLA CLERICI TRA RICORDI E NOSTALGIA

La prova del cuoco è sempre nei sui pensieri e soprattutto alcuni suoi ex collaboratori non potrà mai dimenticarli, prima tra tutti c’è Anna Moroni che lei stessa più volte ha definito la sua seconda mamma. E’una puntata del 29 maggio 2018 e Anna ed Antonella stanno preparando i bomboloni alla crema, uno dei grandi successi in cucina per il cooking show di Rai 1. “It’s fun time” scrive la Clerici ed era davvero il tempo del divertimento tra golosità e risate.

LA RICETTA DEI BOMBOLONI CON LA CREMA DI ANNA MORONI DEL 29 MAGGIO 2019





Momenti che non possono più tornare ma è bello che Antonella Clerici li voglia condividere con il suo pubblico. Condivide anche un post di Mauro Improta, lo chef napoletano che le è sempre accanto per tutti gli anni de La prova del cuoco. Ci sono anche Cesare Marretti e Renatone, Renato Salvatori e Mauro si chiede cosa stiano combinando? Che ci sia qualche sorpresa per il pubblico? Lo speriamo davvero, intanto le vacanze continuano.





