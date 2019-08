La dolce dedica di Nina Moric per il compleanno di Carlos (FOTO)

Tempo di festeggiamenti per Nina Moric che si gode le vacanze anche in compagnia di suo figlio Carlos. Dopo il malore avuto, la bella modella è tornata più in forma che mai e poche ore fa ha condiviso sui social tutte le emozioni di una giornata speciale. Il compleanno di Carlos che sta passando questi giorni di vacanza insieme a lei in Africa. Nina ha scritto per Carlos Maria un dolcissimo messaggio e ha anche postato sui social alcuni dei momenti di questa festa di compleanno. Dalle stories si può vedere Carlos mentre legge i bigliettini dei suoi regali, con parole bellissime per lui e poi anche un momento davvero romantico. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina, che ormai è anche più alto della mamma, balla insieme a lei una canzone d’amore e insieme sono davvero bellissimi.

NINA MORIC E IL DOLCE MESSAGGIO PER CARLOS NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Finalmente per Nina dopo tanti anni di sofferenza è arrivato il momento di godersi la sua vita in compagnia di Carlos che ormai è un ometto e può essere davvero anche il suo punto di riferimento. Ecco le parole che Nina Moric ha dedicato al suo piccolo grande uomo nel giorno del compleanno.

La mia gioia più grande è il tuo sorriso, la tua serenità e i tuoi abbracci. 17 anni fa il Signore mi ha dato il dono più grande,TE.Sono diventata mamma, tu il mio piccolo angioletto, pochi kg che avevo praticamente sempre in braccio. Guardati oggi, non riesco più a tenerti io, ma sei tu che tieni me. Buon compleanno anima mia. ♥️🎉🎂

La Moric questa volta sembra essere davvero molto serena e noi le auguriamo solo il meglio per un futuro ricco di luce e di amore al fianco di suo figlio e delle persone che più ama.