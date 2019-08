Maria de Filippi sceglie Dolce&Gabbana per la sua estate: i bikini le stanno d’incanto (FOTO)

Anche questa estate Maria De Filippi ci regala dalle sue vacanze pose e fotografie davvero mozzafiato. La conduttrice di Canale 5 ha trascorso le poche settimane di vacanza tra la Toscana e la Corsica con qualche capatina in Sardegna rigorosamente a bordo della sua barca. E’ stata paparazzata da diverse riviste ma molte immagini delle sue vacanze, come quella che apre il nostro articolo, sono state pubblicate dall’ufficio stampa della Fascino, anche sui social. Maria, che ama moltissimo i cani, come ben saprete, anche quest’anno è in prima linea per ricordarci che i nostri animali domestici non vanno abbandonati e che i cani possono essere portati in vacanza o lasciati in luoghi sicuri ma di certo non abbandonati. E anche nelle foto in cui la De Filippi gioca in spiaggia con i suoi adorati cani, la vediamo indossare dei bikini che sono davvero perfetti per il suo fisico. La De Filippi si sa, è anche regina di stile e spesso non bada a spese per i suoi look. La vediamo anche a Uomini e Donne con maglioni che possono costare persino oltre 1000 euro. La conduttrice ha una grande passione per i grandi stilisti e anche per i bikini non bada a spese. In alcune delle foto che vi mostriamo, Queen Mary si mostra con dei bikini dell’ultima collezione di Dolce e Gabbana.

MARIA DE FILIPPI AL MARE IN BIKINI: QUESTA ESTATE SCEGLIE ANCHE DOLCE E GABBANA

Ed ecco una gallery che ci mostra Maria de Filippi in bikini nella sua estate 2019

Che ne dite, ha scelto bene i suoi bikini la De Filippi? Il suo fisico è come sempre perfetto: prova costume superata sicuramente a pieni voti. Tutto il lavoro che fa in palestra in inverno si vede poi al mare!

Il bikini di Dolce e Gabbana coni cuori, ha un costo di circa 280 euro ma al momento grazie ai saldi, può essere acquistato on line anche con il 50% di sconto.

