Elisabetta Canalis con la figlia dietro le quinte dello spettacolo di Andrea Bocelli è un vero spettacolo (Foto)

Estate in Italia per Elisabetta Canalis ma non solo per le vacanze, anche per lavoro, come le capita spesso quando torna nel suo adorato Paese (foto). Con Elisabetta Canalis ovviamente ci sono anche la figlia Skyler Eva e il marito Brina Perri e c’erano entrambi anche nel backstage dello spettacolo di Andrea Bocelli Ali di libertà al Teatro del Silenzio a Lajatico, in provincia di Pisa. Il tempo per l’ex velina mora di Striscia la notizia sembra non passare mai, sempre bellissima, sempre uguale. E’ evidente che è felice, ha fatto le scelte giuste, ha una famiglia meravigliosa e in America ha trovato il suo mondo ma quando è in Italia resta sempre la stessa di quando aveva 20 anni. Gambe mozzafiato messe in mostra da un abitino nero e dietro le quinte è lei il vero show. Tenerissima con la sua bambina bionda e mentre Brian Perri scherza con lo staff lei si lascia immortalare nelle pose più sexy ma anche con le infradito ai piedi.

ELISABETTA CANALIS MAMMA MERAVIGLIOSA CON LA PICCOLA SKYLER EVA

La rivista Oggi mostra gli scatti della showgirl con la sua piccola Skyler e le immagini mostra che dietro le quinte è un continuo via vai con Ely che non si stacca dalla sua bambina fino a prima di entrare in scena. Un piccolo cameo per lei sul palco del Teatro del Silenzio, la serata è per beneficenza e la Canalis non si tira dietro.





Prima di entrare in scena sistema il vestito e torna in versione super glamour con il suo strascico, poi rimette le scarpe basse ed è sempre un vero incanto. Qualche scatto sulla staccionata e non si preoccupa se sono in tanti a scattare foto. Anche in queste foto c’è la spiegazione del perché nonostante sia così lontana dall’Italia resti sempre molto amata, di certo la velina mora più applaudita.