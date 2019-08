Ilaria D’Amico sceglie il costume intero e lo stabilimento dei Buffon per le vacanze con i figli (Foto)

Gigi Buffon è ancora impegnato con la Juve e Ilaria D’Amico è da sola con i figli e per le sue giornate al mare è di certo più comodo restare in famiglia ma anche in costume intero (foto). La rivista Oggi pubblica le foto della prova costume di Ilaria D’Amico, come sempre è in gran forma ma questa volta niente bikini mentre il nero resta sempre il suo colore preferito per ogni outfit, anche in spiaggia. La bella giornalista è con i figli Pietro, avuto da Rocco Attisani, e il piccolo Leopoldo Mattia, il figlio di Buffon, ai bagni La Romanina, lo stabilimento balneare di proprietà della famiglia Buffon. Preferisce il pedalò allo yacht quando è con i suoi bambini e di certo diventa una bella fatica gestire tutto con il gran caldo. E’ più o meno ciò che fanno tutte le mamme e di certo presto la famiglia allargata si ritroverà tutta insieme al gran completo con i quattro bambini per trascorrere qualche giorno d’estate tutti insieme.

DOLCISSIMO IL PICCOLO BUFFON IN ACQUA CON MAMMA ILARIA

I braccioli per Leopoldo Mattia Buffon non possono mancare, sarà anche già un gran sportivo come il suo papà ma è troppo piccolo e la sicurezza è necessaria. Con Pietro e il fratellino ci sono anche i tre cuginetti, i figli della sorella di Gigi Buffon che gestisce lo stabilimento.





La villa con piscina a Forte dei Marmi è il luogo dove la coppia si rifugia sempre d’estate ma il pomeriggio i cuginetti vogliono stare tutti insieme e così percorrono una decina di chilometri per accontentare tutti e stare in famiglia. Non abbiamo ancora visto invece le vacanze romantiche e passionali di questa estate per Buffon e Ilaria, di certo arriveranno presto o per la prima volta magari sono riusciti a sfuggire all’occhio indiscreto del paparazzo.