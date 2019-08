Micol Olivieri, cellulite e smagliature in bikini: bellissima si mostra senza filtri e finzione (Foto)

Chi è senza cellulite e smagliature alzi la mano e di certo sarete in pochissime ma anche per Micol Olivieri gli inestetismi che fa notare sul suo corpo sono davvero poco cosa, solo che lei li mette in evidenza, non li nasconde (Foto). Sui social basta un filtro o anche solo una foto scattata in modo perfetto ma la bellissima Alice de i Cesaroni non solo non ha intenzione di fingere ma di lanciare un messaggio alle donne. Le icone a cui le altre si ispirano riempiono Instagram con le foto perfette e il risultato sulle altre è davvero negativo. Di certo migliorarsi e curarsi sono i passi giusti ma “riconoscersi nel proprio corpo è la parte più bella dell’essere donna”. 26 anni e le idee ben chiare da sempre, Micol Olivieri ha desiderato diventare mamma presto e infatti dal suo matrimonio con Christian Massella sono nati subito Arya e Samuel. Orgogliosa e appagata mostra sul suo profilo social un po’ della sua vita e alcuni consigli sugli acquisti.

MICOL OLIVIERI IL SUO MESSAGGIO ALLE DONNE

“Avrei potuto prendere questa foto e modificare quella parte lì, il bozzetto che si vede con annessa cellulite e smagliature. Avrei potuto mettere una bella terza abbondante dentro le coppe del reggiseno, un po’ di abbronzatura in più ma alla fine, chi sarebbe stata quella nella foto?” ed è lei che a bordo piscina, bellissima e magrissima si mostra come non tutte le vip adorano fare. Difficile trovarle un difetto ma nel mondo dei filtri e ritocchi qualcosina la trova anche lei ma non la nasconde.





“Le smagliature ormai bianche mi ricordano l’adolescenza, quei bei graffi sulla pelle che ti ritrovi quando il tuo corpo decide di trasformarsi in quella di una donna, la cellulite, è quella è la mia peggior nemica, però mi ricorda che sono figlia di mia madre e per tutta la vita avremo un nemico comune, il seno piccolo è proprio quello che desideravo da bambina perché pensavo che più grandi mi avrebbero dato impiccio nel fare le cose e… sono stata accontentata!” e conclude: “Migliorarsi sempre, ma riconoscersi nel proprio corpo è la parte più bella dell’essere donna. AMATEVI SEMPRE!”.





