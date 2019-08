Guendalina Canessa ancora nuda su Instagram tra polemiche e ammirazione (FOTO)

E’ una estate davvero molto hot quella che Guendalina Canessa sta vivendo tra un viaggio e l’altro. Ed è chiaro che, avendo molti followers sui social, non sempre tutto quello che fa viene approvato. In particolare questa estate sembra essere all’insegna delle foto senza veli. La Canessa infatti nelle ultime settimane ha postato sul suo profilo Instagram delle foto in cui la vediamo praticamente nuda, come mamma l’ha fatta. E si sa che, quando si postano foto di questo genere, si viene travolti dai commenti, non sempre positivi. Mentre infatti c’è chi apprezza l’ironia di Guendalina e comprende il motivo per il quale si diverte su queste foto, c’è chi invece le fa notare che potrebbe anche cambiare genere visto che ha una figlia che vede tutto quello che lei fa. Ma se questo è lavoro, è chiaro che la Canessa continuerà a farlo. E del resto, come sempre diciamo, ognuno è libero di fare quello che preferisce anche perchè non si è obbligati a seguire un profilo o meno.

GUENDALINA CANESSA ANCORA SCATENATA SUI SOCIAL: LA SUA E’ UNA ESTATE SUPER HOT

Tra le foto che hanno fatto più discutere c’è quella in cui la vediamo praticamente nuda in piscina in compagnia di un altro notissimo personaggio del mondo dei social, Iconize

Come potrete notare però non tutti pensano che queste foto siano volgari o che Guendalina abbia fatto male a posare in questo modo. La Canessa, secondo molti suoi followers infatti, ha la classe e l’eleganza per poter anche mostrarsi senza veli senza essere volgare. Voi che ne pensate?

Ed ecco un’altra foto che ha fatto scatenare i commenti, anche in questo caso in parte positivi, in parte negativi.

E per finire l’ultimo scatto in solitaria oggi per continuare sulla scia in questa caldissima estate 2019

Voi che ne pensate?

