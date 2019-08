Karina Cascella periodo difficile e sfogo sui social: i fans si preoccupano, lei spiega cosa succede

Karina Cascella ieri ha pubblicato un post molto particolare parlando di un periodo difficile che sta affrontando. La Cascella si è subito resa conto che in molti si sono preoccupati per le sue parole pensando subito a dei problemi legati alla salute. Così, dopo il suo sfogo, ha voluto precisare che lei e i suoi cari stanno bene ma che la vita presenta sempre dei momenti inattesi che non ci si aspetta con delle cose che succedono senza che si possa fare nulla. “Ci sono periodi difficili..Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge” ha scritto Karina sui social. La bella opinionista di Canale 5 ha poi spiegato che cosa succede, per evitare che le tante persone che la seguono con affetto, si preoccupino.

KARINA CASCELLA PERIODO DIFFICILE NELLA SUA VITA: IL POST SUI SOCIAL

Il lungo sfogo di Karina:

Ci sono periodi difficili..

Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge.

Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi..

Ed è vero..non sei sempre felice.

Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e l’amore che tiene unita la famiglia❤️

So di essere molto fortunata da questo punto di vista, e con Max e Ginni mi sento più forte❤️

#passeratuttoanchequesta❤️

Rendendosi conto che queste sue parole avrebbero potuto provocare caos sui social, come succede spesso, la Cascella decide di fare delle precisazioni.

Prima che nel web si scateni quello che non si deve scatenare: ho scritto un post che fondamentalmente si riferisce un po’ in generale alla teoria per cui dicono che la felicità non esista, o meglio, sia fatta di attimi. Non si può essere sempre felici. Era generico, ma anche riferito al momento che sto attraversando per la morte di Carolina (la cagnolina, morta recentemente, Ndr). Stiamo metabolizzando il lutto, avviene tutto in maniera graduale. Ci sono anche altri motivi, ma non riguardano assolutamente la salute, ringraziando Dio. Tutto risolvibile. Tutto passa, tutto si risolve. Ci sono cose molto più gravi che affrontano le persone, tanta stima e rispetto per loro. Diciamo che questo per me è un periodo impegnativo. Ma passerà. Tutto apposto.

