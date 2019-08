Eliana Michelazzo dopo il Pamela Prati Gate ritrova l’amore, questa volta in carne e ossa?

Dai primi di luglio, quando ha iniziato a capire che gli ultimi dieci anni della sua vita erano stati solo una grande menzogna, almeno a suo dire, Eliana Michelazzo ha ritrovato la serenità che le ha permesso di riprendere in mano la sua esistenza. Oggi la ritroviamo felice al fianco di un uomo: archiviato per sempre il Pamela Prati Gate e tutta la vicenda che l’ha vista protagonista? Messa da parte la storia con Simone Coppi, un uomo con il quale avrebbe creduto di essere sposata per 10 anni, Eliana ha raccontato al pubblico televisivo la sua storia, continuando sui social a dimostrare che quello che lei diceva, era reale. Una vita da plagiata negli ultimi 10 anni della sua esistenza che però cambia improvvisamente quando si sveglia e capisce che tutta la sua storia si basava su una enorme bugia. Eliana quindi ha ricominciato a vivere ripartendo dai rapporti concreti non da quelli virtuali. E pare che queste vacanze le abbiano anche fatto bene dal punto di vista sentimentale. Nelle ultime ore infatti, dalla Sardegna, dove sta passando le vacanze, ha postato alcune foto e alcune stories che la vedono insieme a un ragazzo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Ufficialmente la Michelazzo non ha detto nulla ma è chiaro che a volte degli atteggiamenti valgano più di mille parole.

ELIANA MICHELAZZO HA FINALMENTE TROVATO L’AMORE? E’ DANIELE L’UOMO DELLA RINASCITA?

Messa quindi da parte l’intera vicenda che l’ha vista protagonista di cronaca e gossip negli ultimi mesi, la Michelazzo ha scelto di prendersi del tempo per se stessa, viaggiare e godersi del meritato relax. E negli ultimi giorni ha condiviso con tutte le persone che la seguono dei video nei quali si mostra per la prima volta in atteggiamenti intimi con un ragazzo.

E per lui arriva oggi anche questa dolce dedica

Sarà o non sarà il nuovo amore di Eliana Michelazzo? A chi le chiede una foto del ragazzo e delle spiegazioni, Eliana risponde che presto racconterà tutto. Non ci resta quindi che aspettare ! L’account del ragazzo che Eliana tagga nelle sue stories è infatti privato per cui non ci resta che aspettare un suo cenno per capire se è davvero lui il grande amore che potrebbe cambiare la sua vita!

