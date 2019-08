Meghan Markle è tornata magrissima ma con qualche trucchetto (Foto)

Meghan Markle dopo la nascita di baby Archie era bellissima anche con qualche chilo in più e infatti sorprendendo tutti si è presa tutto il tempo necessario per tornare nei suoi pantaloni aderentissimi (foto). La duchessa del Sussex è apparsa di nuovo in gran forma, magra come prima della gravidanza e pronta a conquistare di nuovo i sudditi inglesi. Magra sì ma con calma e anche con qualche trucchetto perché Meghan Markle è apparsa dietro le quinte dello shooting della sua collezione scegliendo l’outfit perfetto per mascherare magari anche un po’ di rotondità sui fianchi e sul ventre, i punti critici delle mamme. Pantaloni neri aderenti ma comodi, piedi di nuovo sui tacchi altissimi e camicia taglio maschile, comoda anche questa, di quelle che puoi anche un po’ stropicciare e restano sempre eleganti. Se non avete nell’armadio una camicia come quella della Markle provvedete, il suo ultimo outfit è perfetto e vi salverà in tante situazioni.

MEGHAN MARKLE IN GRAN FORMA DOPO LA NASCITA DI ARCHIE

Per il suo ritorno in pubblico è più sorridente che mai, entusiasta del suo progetto rivolto alla moda ma soprattutto ad aiutare le donne a trovare un lavoro. La moglie del principe Harry ha ideato una collezione moda autunno – inverno da mettere in vendita per sostenere l’associazione Smart Works, che appunto aiuta le donne a realizzarsi.





Non sembra preoccuparsi delle malignità che molti le hanno rivolto contro. Le vacanze sono terminate e lei è tornata per darsi da fare, anche se c’è chi fa notare che proprio lei non sia il migliore dei datori di lavoro, che ha licenziato in poco tempo più collaboratori, addirittura si dice abbia mandato via già due tate e adesso è alla terza per il suo Archie. Sarà vero?





