Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone, dieci anni che non c’è più (Foto)

Kasia Smutiniak non potrà mai dimenticare Pietro Taricone e non solo perché l’ha amato tantissimo ma perché è il papà della sua bambina, la bellissima Sophie, così simile al guerriero (foto). Erano una coppia meravigliosa, così simili e così diversi loro due da sognare di realizzare lo stesso desiderio, non solo una famiglia insieme ma la voglia di aiutare i bambini meno fortunati. Taricone avrebbe compiuto 44 anni ma dieci anni fa è morto in modo tragico, per un incidente paracadutistico. Erano ancora una volta insieme, sempre insieme e con loro due c’era anche Sophie. Al Corriere della Sera la bellissima Kasia Smutniak confida preziosi ricordi e spiega anche perché a 40 anni ha deciso di fermarsi un po’, di rallentare, di godersi la vita di tutti i giorni, di fare ciò che le era spesso impossibile. Ovviamente nella sua mente c’è sempre Pietro, anche se è felice accanto al nuovo compagno.

KASIA SMUTNIAK A 40 ANNI PROSEGUE NEL REALIZZARE IL SOGNO DI PIETRO TARICONE

“Anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po’ di tempo per vivere la mia. Quella quotidianità che tanto mi manca: sedermi al bar con un caffè, leggere i giornali, andare a prendere i figli a scuola… Cose semplici e difficili, non voglio rinunciarci più – si prende così una pausa dalla sua professione– Non ho fretta di tornare sul set. Lo farò solo se ne vale la pena”.





Nel giugno del 2009 l’addio a Pietro e oggi Kasia continua a chiedere aiuto per realizzare il sogno del papà della sua bambina ormai adolescente: “La Ghami Solar School tra le montagne del Mustang è diventata per tanti bimbi un’occasione di partenza, per la comunità una possibilità di riscatto. Vogliamo allargarla, abbiamo bisogno di aiuti. Sostenere la raccolta fondi con il crowd -funding, sarebbe per me il più bel regalo. La Ghami Solar School è una scuola nata in Nepal”. Tutto è nato dal viaggio che la coppia fece portando poi a casa la voglia di fare qualcosa per quel Paese che li aveva incantati.