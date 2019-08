Claudia Gerini in costume che spettacolo anche con qualche chilo in più (Foto)

A 47 anni Claudia Gerini si conferma una delle attrici italiane non solo più brave ma anche più sexy e al mare con il costume stile Baywatch è un vero spettacolo (foto). Costume rosso fuoco con zip e curve che fatica a contenere ma è il suo modo per sfoderare sempre la sua sensualità mista alla simpatia. Mamma innamoratissima delle sue figlie Rosa, di 15 anni, e Linda di 9 anni, in acqua gioca, si diverte, si tuffa, riemerge e poi coccola entrambe. Stile Pamela Anderson questa estate per Claudia Gerini a Formentera e poco importa se non è più esile come un tempo, anzi con qualche chilo in più è ancora più bella. Il giro vita è cambiato ma la tonicità è la stessa così come il suo viso meraviglioso, il fascino che aumenta con il passare del tempo. E’ la rivista Oggi a mostrare le foto della Gerini in costume intero in spiaggia

CLAUDIA GERINI IN VACANZA A FORMENTERA

Continua a far girare la testa a tutti, è nel pieno del suo splendore tra bellezza e maturità. Sembra sia single, questa estate è da sola e ha voglia di ridere e scherzare. Nessuna posa da diva, lei fuori dal set è se stessa e prima di tutto è mamma. La prima figlia, Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, la seconda, Linda, nata dalla storia d’amore con Federico Zampaglione.





Nessun amore è per sempre per l’attrice romana? L’abbiamo vista ogni volta felice accanto ai suoi compagni ma ogni volta è finita. Di recente è stata avvistata con Simon Clementi ma lei ha confidato che sta sperimentando. Evidentemente non ha intenzione di legarsi davvero fino in fondo a qualcuno, prende tutto con calma, ci pensa bene, riflette a lungo. Adesso la sua priorità sono le sue due ragazze: “con loro mi diverto come con nessun altro” ha commentato serena.