Incidente in cucina per Paola Perego, la conduttrice prima in ospedale e poi tranquillizza tutti (foto)

Paola Perego l’ha sempre detto che la cucina non è il suo regno, non è il posto della casa per lei più sicuro (foto). Infatti, è finita in ospedale per un incidente in cucina, l’ha confidato sul suo profilo social mostrando su Instagram le immagini e rivelando la gran paura. Tutto alla fine per Paola Perego si è risolto in niente di grave, ma la mano resta fasciata, anche se in secondo post ha rivelato che per fortuna non c’era niente di rotto. La presentatrice Rai è finita al Pronto Soccorso per colpa di un incidente in casa. C’è da ricordare che purtroppo soprattutto le donne sono spesso vittime in casa, in cucina, di incidenti piccoli o grandi. Non è poi un luogo così sicuro, meno che mai per la Perego che ammette anche altro.

PAOLA PEREGO NON CUCINA E IRONIZZA SU QUANTO ACCADUTO

“Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…” ha scritto su Instagram aggiungendo tante risate, ironizzando sul pericolo. Una mano fasciata ma non si sa bene cosa sia accaduto, forse una caduta, forse altro.





L’importante è che non ci sia niente di rotto, niente di così grave, un po’ di attenzione e di riposo e immaginiamo che tutto passerà presto. Poco tempo fa a La vita in diretta aveva confidato: “Siccome io non cucino, quando i miei figli andavano da amici le cui mamme facevano torte buonissime, io mi facevo perdonare giocando con loro alla Playstation. Ed ero bravissima. Dovevo cercare di mediare, altrimenti ero una mamma che non sapeva fare niente”. Per un bel po’ non metterà più piede in cucina e avrà anche una bella scusa per non preparare niente per i suoi cari ma per farsi coccolare da tutti.





