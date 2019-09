Valentina Vignali ha scritto un’autobiografia: Forti come noi a arriva in libreria

Lo ha annunciato questo pomeriggio ai suoi 2 milioni di followers. Valentina Vignali ha raccontato la sua storia scrivendo un libro che è una autobiografia. Dalla sua infanzia passando per i primi amori adolescenziali. E poi ancora la lotta contro il tumore, la sua battaglia e la vittoria. Anedotti, immagini, parole e messaggi. Un lavoro durato un anno, ha spiegato la bella cestista che felice ha annunciato l’arrivo del libro in tutte le librerie di Italia e ovviamente anche su Amazon. Forti come noi è il titolo del libro di Valentina Vignali che racconta appunto la sua storia, come lei spiega nelle prime stories sui social, per parlare di questo lavoro.

VALENTINA VIGNALI ANNUNCIA L’USCITA DEL SUO LIBRO FORTI COME NOI

Sui social, Valentina Vignali, mostra già la copertina del suo libro che potrà già essere pre ordinato su Amazon:

Grazie @sperlingkupfer per avermi dato la possibilità di raccontarmi e far finalmente conoscere qualche mio lato nascosto e debolezza che non è mai venuta fuori. Di libri ne ho letti tanti nella mia vita ma averne uno tutto mio è un’altra storia e mi rende piena di gioia. Grazie Sara, tu sai. Grazie @giuliagarra per la tua pazienza e dolcezza, mi hai aiutato a qualsiasi ora del giorno e della notte a organizzare tutto. Grazie amore mio @lorenzo___orlandi, ti ho fatto impazzire ma mi hai scattato la copertina esattamente come la volevo in 10 minuti. Grazie a tutte le persone che quotidianamente colorano la mia vita e hanno permesso che tutte le cose più belle, pazze e importanti di cui parlo nel libro accadessero. Grazie basket perché mi hai salvato la vita due volte. Grazie anche a voi, che mi sostenete e seguite con affetto tutti i giorni, stavolta spero di essere io utile a voi, soprattutto a tutti quelli che stanno combattendo contro il mostro e cercano la motivazione e la forza. Grazie vita per avermi reso così: un po’ principessa un po’ testa di c*zzo!

Un mese davvero ricco di nuove uscite visto che, sempre a settembre, uscirà anche il libro di Giulia de Lellis. Chi venderà di più?

