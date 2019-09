Andrea Delogu e la pancera salvalinea: quello che si vede in tv non è realtà

Andrea Delogu ieri, mentre si preparava per la serata di Castrocaro, ha mostrato sui social una immagine nella quale scriveva di essere particolarmente legata alla sua “pancera”. La guaina che in molte occasioni salva le donne, quelle che magari hanno un filino di pancetta o semplicemente vogliono risultare perfette in un vestito troppo stretto. La Delogu, che di mestiere fa la conduttrice e lavora nel mondo dello spettacolo sa che, come si sul dire, chi bella vuole apparire deve soffrire. E vuole però spiegare che la sua di sofferenza significa indossare una guaina e non privarsi di un bel piatto di pasta. Ci tiene a sottolinearlo e lo fa anche con un post sui social, dove spiega che la vita di chi lavora nel mondo dello spettacolo prevede che si indossi una sorta di costume, poi però si torna a casa e le cose cambiano.

Ecco le parole di Andrea Delogu sui social:

Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite. Vi amo