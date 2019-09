Caterina Balivo inizia la dieta mima digiuno e mostra cosa mangia ma ha tanta fame (Foto)

Caterina Balivo è a dieta ma precisa subito e più volte che la dieta mima digiuno del dottor Walter Longo non le serve per dimagrire ma per pulire il suo corpo, usa la parola resettare e spiega che per 5 giorni dovrà mangiare il contento di una scatola che ha acquistato (foto). Un’impresa di certo non facile, una sfida per la conduttrice di Vieni da me. Oggi è il suo primo giorno di dieta mima digiuno ed è durissimo resistere, ha fame, confida tutto nelle storie di Instagram e non sa se riuscirà ad arrivare fino alla fine. Ha scelto di seguire la dieta di Longo prima che inizi la seconda stagione di Vieni da me perché vuole evitare problemi, quelli che possono arrivare dal nervosismo di una dieta davvero ferrea. Sogna già un piatto di spaghetti al pomodoro ma scopriamo con lei cosa deve mangiare e come procede la dieta.

LA DIETA MIMA DIGIUNO, CI PROVA CATERINA BALIVO

Solo cinque giorni di dieta per aiutare il proprio corpo, la dieta che ci aiuta a stare meglio, che dovrebbe essere preventiva antitumorale. Caterina Balivo lo ripete più volte mentre confessa di avere sempre più fame perché è davvero poco ciò che mangia e di certo è diverso da ciò che è abituata a mangiare.





“Voglio capire se per 5 giorni riesco a fare la dieta mima digiuno” ha comprato la scatola e ogni giorno è indicato cosa deve mangiare. Inizia dalla colazione e le sue espressioni non sono un buon inizio ma l’infuso al limone è buono, poi le toccano le alghe e la barretta. A ora di pranzo è nel camerino, primo giorno di lavoro, nuovo studio e nuovo regista e ha fame: “Io non se riuscirò a farla per 5 giorni” e ripete che “non è per dimagrire ma è per aiutare tutti gli organi del corpo… Sono preoccupata, cinque giorni senza pasta, carne, prosciutto, pane”. Vorrebbe un cappuccino, un cornetto e intanto cerca di convincersi a non mollare perché si tratta di una dieta che le farà bene.

“Lo so che so no magra non sono impazzita…” aggiunge più tardi quando scappa in camerino perché si è ricordata che ha delle olive da mangiare. Arriva l’ora di pranzo e nel microonde prepara la zuppa di pomodoro aggiungendo dell’acqua e anche i crackers. Tutto è buono ma è pochissimo, la fame continua ma deve soffrire solo 5 giorni per allungarsi la vita. Ce la farà? Lo scopriremo con lei.





