Pippo Inzaghi occhio al costume: chiappe al vento sotto lo sguardo di Angela (FOTO)

I paparazzi non si perdono mai un piccolo incidente ed è stato beccato anche Pippo Inzaghi con le mani nella marmellata, anzi, con le mani sul costume. Probabilmente mentre il mister si cambiava, non si è reso conto di essere nel mirino dei fotografi. E così sul numero di Nuovo in edicola questa settimana, Super Pippo viene mostrato con le chiappe al vento. Generalmente sono le signore a finire sulle riviste di cronaca rosa per i loro siparietti hot ma in questo caso, ecco un bel maschione. Anche le donne si meritano ogni tanto di vedere qualcosina! Battute a parte, Pippo Inzaghi si stava godendo qualche giorno di relax in compagnia dlela sua Angela. I due ormai fanno coppia fissa da tempo, anche se non si sente parlare di fiori d’arancio.

PIPPO INZAGHI AL MARE CON LA SUA ANGELA: PICCOLO INCIDENTE HOT

In vacanza a Capri, Pippo e Angela Robusti si godono alcuni giorni di meritato relax prima di tornare agli impegni lavorativi. I due non fanno molta vita mondana e da quando stanno insieme non hanno mai rilasciato interviste approfondite sulla loro storia d’amore che però a quanto pare, continua ad andare a gonfie vele.

Ecco la gallery che ci mostra il simpatico incidente hot di cui Super Pippo è stato protagonista:

Diciassette anni di differenza tra Super Pippo e la sua bellissima Angela ma il tempo per l’ex calciatore non sembra passare. E se è vero che, anche in una sua recente intervista ha detto di vedersi diverso, forse anche a causa dei tanti capelli bianchi, il suo fisico resta sempre quello di un bomber, come direbbe il suo ex compagno e amico Bobo Vieri!

Sarà questo l’anno giusto per pensare anche a un matrimonio? Per il momento non ci sono novità e indiscrezioni in merito. Attendiamo!