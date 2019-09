Carla Bruni in bikini a 51 anni sembra quasi una ragazzina (Foto)

Bellissima Carla Bruni tra le pagine della rivista Gente con un bikini nero che rivela il suo fisico tonico, la forma di una ragazzina, o quasi (foto). A 51 anni l’ex top model ha un corpo da fare di certo invidia a tantissime donne, anche alle più giovani. Con il marito Nicola Sarkozy si gode la splendida vacanza in barca alle Baleari. Pizzicata al largo dai paparazzi appare più bella e sensuale che mai, come sempre elegantissima. Cappello rosso, occhialoni scuri e due pezzi nero, l’ex modella si rilassa al sole e si concede un bagno ma soprattutto tanto coccole al marito. Sarkozy non è in forma come Carla ma in compenso ha per lei dolci effusioni. Sono sereni, si amano alla follia e sono sempre pronti a dimostrarlo. Con loro in barca c’è anche la figlia dodicenne, Giulia.

CARLA BRUNI IN BIKINI ALLE BALEARI, LA SUA DOLCE VACANZA IN FAMIGLIA

Con i Sarkozy c’è anche l’attore Christian Clavier con la sua famiglia, vacanze quindi con famiglia e amici per la Bruni che serena ha confidato al settimanale Madame Figaro di essere maturata.

Lontani i tempi in cui credeva che la monogamia fosse noiosa, adesso è fiera della sua fedeltà ed è anche diventata gelosa, molto gelosa: “Sono maturata. La cosa di cui vado più fiera è la fedeltà. Se lui dovesse fare il brillante con un’altra gli taglierei la gola” ha confidato. Stanno insieme dal 2007 e Carla confessa che sono ancora molto attratti l’una dall’altra: “Siamo ancora attratti l’uno dall’altra e facciamo sesso in maniera fantastica”. Tutto prosegue quindi per il meglio, massima soddisfazione. Almeno così ha raccontato la splendida 50enne. I più pettegoli si chiedono se dietro gli occhiali scuri e sotto il cappello di paglia rossi ci siano altri ritocchini. I palazzi continueranno di certo a seguirla.