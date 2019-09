Tania Cagnotto in spiaggia con la figlia Maya, ultimi giorni di vacanza (Foto)

Ultimi giorni di vacanza per Tania Cagnotto che son la sua bambina è in Sardegna per un pieno di coccole e di mare meraviglioso (foto). Impossibile che la figlia della Cagnotto non adorasse l’acqua e infatti eccole insieme nel più dolce dei bagnetti. La campionessa olimpica attende che arrivi anche il marito, Stefano Parolin, l’immagine della felicità sarà così totale. Da 19 mesi la loro vita è cambiata, con la nascita di Maya, ma anche prima quando era nel pancione, le priorità non sono più le stesse. La rivista Oggi mostra le bellissime foto di mamma e figlia in spiaggia. Maya è davvero figlia d’arte, si diverte tantissimo in acqua e non poteva che essere così con la Cagnotto che ha conquistato un argento e un bronzo olimpico oltre ad altri titoli.

TANIA CAGNOTTO CON LA PICCOLA MAYA IN SPIAGGIA IN SARDEGNA

Quando arriva il papà dolcissime coccole e sorrisi, è la loro bimba al centro dell’attenzione e la piccola incanta anche gli altri in spiaggia. A poca distanza dalla riva la piccola Parolin gioca con il secchiello, le fa compagnia anche un’altra bambina.





Ci sono poi le immagini di Maya a galla con il salvagente, un fagottino rosa che nuota con mamma e papà. Per qualche giorno Tania Cagnotto ha ridotto gli allenamenti con Francesca Dallapè. Le attendono le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, un desiderio che è tornato dopo il parto nonostante sembrava che la scelta fosse davvero un’altra. E’ di certo la sua bambina la sua vittoria più grande ma dopo le vacanze ci sono progetti importanti da portare a termine. Ultimo scorcio d’estate intanto per la bella Tania Cagnotto che in gran forma di certo riuscirà ad entusiasmare ancora una volta i suoi fan e non solo la sua famiglia.





Tania Cagnotto in spiaggia con la figlia Maya, ultimi giorni di vacanza (Foto) ultima modifica: da