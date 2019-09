L’addio al nubilato di Cristina Chiabotto è un sogno realizzato dalle amiche dell’ex Miss Italia (Foto)

Cristina Chiabotto si sposa, l’ex Miss Italia ha detto sì alla proposta di matrimonio di Marco Roscio e a Torino andranno in scena le nozze ma nell’attesa non poteva mancare l’addio al nubilato (Foto). Sono tante le promesse spose vip che per l’addio al nubilato salgono su un aereo con le amiche per località da sogno e per divertenti follie ma per la Chiabotto è stato diverso. Le amiche di Cristina hanno realizzato un suo sogno e per rendere la sorpresa perfetta l’hanno rapita in piena notte. Sette amiche e un viaggio per festeggiare gli ultimi giorni da signorina. Le foto scattate a Tel Aviv mostrano il viaggio a Gerusalemme, ben più di una semplice vacanza. “Alle persone speciali che riempiono la mia vita” ha così ringraziato la splendida reginetta le sue amiche aggiungendo il bene immenso che nutre per loro.

IL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO

Impossibile non citare l’ex storico della Chiabotto, Fabio Fulcro; sono stati insieme per più di dieci anni e lui ha sofferto tantissimo per l’addio di Cristina. Lei invece che forse non pensava per niente al matrimonio in pochi anni d’amore ha scelto di diventare la moglie di Marco. La sorella Serena e poi le amiche Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia le hanno così regalato il viaggio più bello.

“Viaggio vero”: Cogli, Meravigliati, Focalizza, Innamorati, Respira, Sentiti, Ama” e non c’è bisogno di aggiungere altro. “Una città inaspettata, un sogno che si avvera. Jerusalem… e poi un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all’immaginazione da scoprire in profondità. Il nostro Prega Mangia e Ama” ha commentato Cristina Chiabotto sorpresa e felice. Tutto è iniziato con una corona e una fascia, non lo dimentica ma adesso c’è tanto altro ancora da fare.





