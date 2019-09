Festa a sorpresa per Elisabetta Canalis nella sua casa, la showgirl si spaventa e poi esplode di gioia (Foto e Video)

View this post on Instagram

Voi siete pazzi ed io vi amo ! La festa a sorpresa ( quasi ad infarto) meglio riuscita nella storia #ivebeencanalised 😆 grazie a @tizianoferro @valemicchetti @biancabalti @vicallenla @elisasednaoui @enricadentedegliscrovegni @ninasenicar @sssusiema @jenineleighpollard anche per le magliette a tema 🤣! ❤️that was the best ( and scariest) surprise party ever had in my whole life. #ivebeencanalised I LOVE U GUYS