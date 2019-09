Antonella Clerici e Gerry Scotti che coppia a Mediaset, abbracci e complimenti tra i due conduttori (Foto)

Antonella Clerici e Gerry Scotti insieme, basta una foto e già si fantastica un programma Mediaset con la coppia che di certo piacerebbe al pubblico. “Incontri belli oggi” ha scritto qualche giorno fa la Clerici sorridente e abbracciata al conduttore. Due volti storici della tv, due persone che i telespettatori sentono come di famiglia e non c’è dubbio che anche tra loro ci sia stima reciproca. La foto è stata scattata, immaginiamo, quando Antonella Clerici è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Bellissima intervista e anche la padrona di casa non ha smesso di farle complimenti, proprio come Gerry Scotti che ha risposto allo scatto con un cuore, un bacio e il complimento più bello “Una persona vera”. Immediato il consenso dei fan di entrambi, anche degli amici di Antonella, quelli che anche il pubblico conosce.

ANTONELLA CLERICI E GERRY SCOTTI INSIEME FANNO SOGNARE IL PUBBLICO

“Siete insieme un concentrato di bravura e simpatia” ha commentato Evelina Flachi, anche lei ex protagonista storica de La prova del cuoco, proprio come Mauro Improta sempre pronto a sostenere la Clerici. Daniele Persegani, Andrea Mainardi, Luisanna Messeri, Andrea Casamento, Natalia Cattelani e tanti altri non mancano mai ma più di tutto c’è il pubblico di Antonella Clerici che la vuole di nuovo in tv.





Nell’intervista a Verissimo non ha detto molto sul suo futuro nel piccolo schermo, sarà in Rai fino a fine giugno, come previsto dal contratto, poi sembra quasi certo che andrà altrove, di sicuro ha altri progetti. Non lavora in tv Antonella ma ha tanto da fare e anche tempo per riflettere e creare. Intanto, anche il pubblico pensa e sogna una trasmissione con due conduttori: Gerry e Antonella.