Eleonora Daniele torna a Storie Italiane con la fede al dito dopo le nozze (FOTO)

Nessun giorno di riposo per Eleonora Daniele che si è goduta la domenica dopo il matrimonio ma lunedì torna in forma smagliante al timone di Storie Italiane. Con qualche ora in meno di sonno, ma sicuramente con la felicità nel cuore, la conduttrice torna su Rai 1 con la fede al dito dopo aver sposato sabato pomeriggio il suo Giulio Tassoni. Un matrimonio arrivato a sorpresa: sapevamo infatti che la Daniele si sarebbe sposata nel mese di settembre ma non conoscevamo la data. Ha scelto il 14 settembre 2019 per andare all’altare e giurare amore eterno al suo storico fidanzato.

ELEONORA DANIELE TORNA AL TIMONE DI STORIE ITALIANE ED ECCO LA FEDE

La conduttrice è tornata in studio senza fare nessun cenno alle nozze, almeno nella prima parte di Storie Italiane che è stata dedicata ai casi di cronaca, per cui forse non era il caso di parlare di cronaca rosa! Il successo di Eleonora Daniele al timone del programma di Rai 1 continua. Storie Italiane è al momento uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico in onda su Rai 1. Con ascolti eccellenti nella prima settimana, sempre leader della sua fascia, Storie Italiane si conferma una perla nel day time della rete. Ed Eleonora Daniele non poteva di certo lasciare la sua creatura, avrà tempo in estate magari, per il viaggio di nozze! Per il momento, si resta sempre sul pezzo per amore del proprio lavoro ! Del resto in questi anni la Daniele ha spesso raccontato di aver rimandato le nozze per dare spazio al lavoro. Il matrimonio adesso è arrivato, per il resto ci sarà tempo!

E anche se lei non ne ha voluto parlare, in studio prima della messa in onda della puntata, sono arrivati per lei gli auguri speciali.

Una emozionatissima @eleonoradaniele comincia la puntata di #StorieItaliane con gli auguri di tutto lo studio per il suo matrimonio. #16settembre @RaiUno pic.twitter.com/604aUEYWsD — Storie Italiane (@storie_italiane) September 16, 2019

Ed ecco per chi se le fosse perse delle belle immagini dalle nozze della conduttrice di Rai 1

Non ci resta che fare ancora una volta un grande augurio a Eleonora e a suo marito per questo giorno speciale.