Belen Rodriguez festeggia il compleanno con amici, famiglia e tanti fiori (Foto)

Il 20 settembre per Belen Rodriguez è un giorno fantastico, festeggia il compleanno e l’anniversario di matrimonio con Stefano De Martino, e ieri non poteva che essere un giorno perfetto (foto). Primo compleanno di nuovo accanto a suo marito per la Rodriguez che ha scelto un locale di Milano per soffiare sulle sue 35 candeline. Amici vip e la famiglia, c’erano tutti alla festa di compleanno di Belen e accanto a lei Stefano, che forse è arrivato con un po’ di ritardo, di certo per impegni di lavoro. Per tutta la giornata ieri Stefano e Belen hanno continuato a scambiarsi dediche e auguri. Due eventi importantissimi da festeggiare ma se l’anniversario è da condividere in due, il compleanno è l’occasione per divertirsi con tutti. Avranno tempo e modo per stare da soli ma ieri sera non potevano mancare il gran party a Milano.

DOVE HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO BELEN RODRIGUEZ?

Al Kowa di Milano tutti presenti anche se la Fashion Week milanese ha rischiato di oscurare il compleanno della showgirl argentina. C’erano invece tutti per lei nel locale famosissima di Milano, mamma e papà, la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, gli amici di sempre e anche nuovi arrivati. Erano in tanti a fare il tifo per lei mentre esprimeva il desiderio prima di soffiare sulle due torte, sulle candeline. L’ospite più bello ovviamente il figlio Santiago.

Il Kowa è uno dei ristoranti più famosi nella capitale lombarda, la Rodriguez lo conosce bene. Si trova all’interno della lussuosa FiftyHouse nel centro della città. E’ un ristorante pan asiatico, una location di certo suggestiva quella scelta da Belen per il suo compleanno. Inseparabile Belen e Stefano si sono coccolato tutta la serata, meravigliosa la festeggiata con l’outfit che mostra come sempre la sua bellezza.