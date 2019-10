Chiara Giordano dopo Amici Celebrities: “Raoul ha fatto il tifo per me ma ora ballo da sola”

Abbiamo avuto pochissimo tempo per fare la conoscenza di Chiara Giordano, televisivamente parlando, e capire anche quanto fosse brava nella danza. Chiara infatti è uscita alla prima puntata di Amici Celebrities dopo una sola esibizione. Ma la sua avventura con la danza non è terminata. Come ha raccontato anche ai giornalisti della rivista Chi che l’hanno seguita nel suo percorso nella scuola di Canale 5, la passione per la danza è stata determinante nella sua vita, per affrontare anche il delicatissimo momento successivo alla separazione da Raoul Bova. Oggi i rapporti con il suo ex marito sono ottimi tanto che Chiara rivela che l’attore e i suoi figli erano felicissimi per questa sua esperienza televisiva e hanno fatto il tifo per lei. La Giordano inoltre rivela di aver accettato il programma di Maria de Filippi perchè sapeva che poteva fidarsi. “Sono programmi puliti” ha detto la Giordano commentando dalle pagine di Chi la sua partecipazione al talent di Canale 5.

CHIARA GIORDANO E LA SUA PASSIONE PER LA DANZA: NON FINISCE QUI

“Da quando ballo mi piaccio di più. Mi sento più femminile, cosa che prima non succedeva. Mi ha insegnato ad avere pazienza e ad affrontare i problemi, facendomi aiutare dal tempo come nelle coreografie”, ha raccontato. “Sono single, ma in pista è come se vivessi una storia d’amore“. Chiara quindi continuerà a ballare anche se la sua esperienza ad Amici è terminata.

A proposito del suo ex, Chiara rivela che proprio con il ballo aveva conquistato Raoul: “Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il ‘Meneito’ e lui credo che si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice, che non aveva velleità artistiche o professionali ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi” . Al momento Chiara balla da sola ma è pronta ad aprire il suo cuore, qualora dovesse arrivare la persona giusta per lei.