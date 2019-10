Stefano De Martino a Napoli ha riunito tutta la famiglia per il suo compleanno (Foto)

Per i suoi 30 anni Stefano De Martino non poteva sognare compleanno migliore, oggi ha davvero tutto ciò che desidera (foto). 3 ottobre 2019 e il ballerino che abbiamo conosciuto nella scuola di Amici è davvero cresciuto. A Napoli da ieri è con tutta la sua famiglia, tutti insieme per festeggiarlo, per fargli il regalo più grande. Le famiglie Rodriguez e De Martino di nuovo riunite dopo anni di distacco, forse per la prima volta a Napoli tutti insieme, di certo felici per l’armonia che si respira, di certo la prima volta in gita in barca nella splendida Costiera. A Punta Campanella ma con poco sole, tutto ugualmente perfetto in barca per poi pranzare con una gran tavolata in un ristorante con vista incantevole. Infine, di sera la festa nel resort scelto da Stefano. Tutto in grande per il suo compleanno ma con la famiglia al centro di ogni scelta. Ci sono tutti in barca, anche gli amici ma prima di tutti ci sono Belen e Santiago.

PER IL COMPLEANNO DI STEFANO DE MARTINO LE FAMIGLIE SI RIUNISCONO PER LA PRIMA VOLTA A NAPOLI

Veronica Cozzani e Mariarosaria Scassillo, le due mamme sono sedute una accanto all’altra al ristorante; lo stesso papà Gustavo e papà Enrico. Il fratellino Davide è cresciuto e somiglia sempre di più a Stefano. Adelaide è con il suo fidanzato Yuri. All’appello mancano però Jeremias e Cecilia. La più piccola delle Rodriguez ieri era ospite a Vieni da me con Ignazio Moser, forse un impegno simile avrà fermato anche il fratello.





In compenso c’è tutto l’amore possibile al compleanno di Stefano De Martino. Gli scatti bellissimi mostrano Santiago con la sua mamma nel luogo incantevole in cui il ballerino e conduttore ha voluto portare tutta la sua famiglia. Ha tutto Stefano, successo nel lavoro e amore, un figlio che adora e una famiglia che lo sostiene da sempre. Si è guadagnato tutto, errori compresi. Auguri!