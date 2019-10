Melissa Satta streghetta a Gardaland, adora Halloween e si maschera con suo figlio Maddox (Foto)

Ha davvero stregato tutti Melissa Satta a Gardaland già mascherata per Halloween per aprire la nuova stagione del parco di divertimenti (foto). Con la showgirl c’era anche suo figlio Maddox; per la prima volta si sono mascherati insieme ed è stata una giornata speciale anche perché Melissa essendo nata in America adora la festa che anche in Italia traveste in tanti in zombie, streghe, scheletri, mostri e vampiri. Deliziosa la Satta con l’abito da streghetta semplice da creare, infatti una gonna a più strati che simulano stracci ma c’è lo spacco che mostra le calze a rete, sopra un corsetto scuro aderente e infine un mantello enorme. Ed ecco che il mostruoso look di Melissa Satta per Halloween è pronto. Ai piedi scarpe comode, niente stivaletti da strega perché tra una attrazione e l’altra, selfie, passeggiata e sfilata con i carri la fatica si fa sentire.

MELISSA SATTA A GARDALAND SFILA GUIDANDO IL CORTEO DEI MAGHI PER LA STAGIONE DI HALLOWEEN

La moglie di Boateng adora Halloween: “è una festa che ho sempre sentito considerato il fatto che sono nata in America”. Da bambina a Boston l’ha sempre festeggiato: “In Italia si sente meno ma quando c’è l’opportunità di celebrarlo sono sempre felice. Quando mi hanno contattato per partecipare all’inaugurazione di Gardaland Magic Halloween ho accettato con grande gioia anche perché ho avuto l’occasione di mascherarmi per la prima volta con mio figlio”.





Così l’ex velina di Striscia la notizia ha avuto modo di tornare bambina, entusiasta di sfilare da strega e di mostrare al suo bambino la festa che lei conosce bene e che da bambina la faceva tanto divertire. Con Kevin Prince Boateng tutto è tornato come prima, sono riusciti a riconquistare la serenità dei primi anni difendendo il loro amore e il loro matrimonio anche grazie ai profili bassi che hanno sempre voluto mantenere per amore della famiglia.