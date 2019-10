Giovanna Civitillo avrà un ruolo fondamentale a Sanremo accanto ad Amadeus (Foto)

Chi desiderava vedere Giovanna Civitillo accanto ad Amadeus al prossimo festival di Sanremo in parte non sarà deluso, ci sarà ma ovviamente non sul palco (foto). La splendida moglie di Amadeus sarà a Sanremo pronta a sostenere il conduttore ma anche in ruolo speciale, fondamentale. Il direttore artistico e presentatore della kermesse canora del 2020 considera la sua Giovanna un vero e proprio amuleto speciale, lei c’è sempre e nel suo momento più importante per la carriera non potrà mancare. Sono legati da un amore profondo ormai da tanti anni, di recente sono anche riusciti a sposarsi in chiesa ma Amadeus si rivolge a lei anche per i consigli sul lavoro, per un giudizio. E’ lei la sua forza, è lei che riesce a dargli sicurezza, è lei la più sincera tra tutti e lui si fida del tutto. Alla prima di ogni programma Giovanna Civitillo è presente, accanto a suo marito, sempre. Succederà anche al festival di Sanremo, è un loro rito.

GIOVANNA CIVITILLO RACCONTA LA LORO INTESA NON SOLO NELLA VITA PRIVATA

“È vero che Amadeus mi vuole come portafortuna in ogni prima puntata. Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito” ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando: “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale”.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO





Quindi a Sanremo la prima sera sa già cosa farà e dove sarà: “La prima serata di Sanremo sarò fino all’ultimo dietro le quinte, poi in platea: voglio godermi la serata”. Ci sono conduttori che non desiderano la presenza delle persone are, di famiglia, quando lavorano, quando sono concentrati; per loro è diverso, anche per questo sono una coppia speciale.