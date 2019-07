Tutte le foto del matrimonio di Amadeus, è meravigliosa Giovanna Civitillo con i due abiti da sposa (Foto)

Una giornata a dir poco speciale per Amadeus e Giovanna Civitillo, il girono del loro matrimonio in chiesa, il secondo sì ma il più importante perché solo adesso la coppia ha realizzato il vero sogno (foto). Dopo l’esclusiva alla rivista Oggi arrivano finalmente tutte le foto del matrimonio di Amadeus celebrato l’11 luglio. Avevamo già visto alcuni scatti ma non i due abiti da sposa di Giovanna Civitillo e tutte le immagini che rivelano quante emozioni, romanticismo e gioia hanno vissuto tutti in un giorno così importante. Matrimonio con finale a sorpresa per tutti perché dopo la cerimonia e dopo il pranzo c’è stato il bagno in piscina per gli sposi e non solo. La promessa davanti a Dio è ciò che mancava per rendere perfetta l’unione di Amedeo Sebastiani e Giovanna Civitillo. Ad accompagnare la sposa all’altare anche il loro piccolo Josè mentre la primogenita del conduttore è stata la testimone.

UN MATRIMONIO INTIMO PER AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO, SEMPLICE E ROMANTICO COME IL LORO AMORE

“Il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie. Giovanna, la sera, mentre andavamo a letto in una magnifica camera dell’hotel Parco dei Principi, continuava a piangere per l’emozione” ha confidato Amadeus. “Giovanna, deliziosa bellezza napoletana, adornata di candida avvenenza, con la freschezza dell’abito bianco, simbolo di gioia” queste le parole di don Santino rivolte alla sposa.

Giovanna ha scelto due abiti bianchi molto simili, anche se il primo era più romantico, il secondo forse più comodo. Capelli raccolti, make up perfetto e un sorriso che non aveva bisogno di altro. Una cerimonia che ha commosso tutti in chiesa, anche il sacerdote che conosce bene entrambi. Il sì in una piccola chiesa del Vaticano, la chiesa di Sant’Anna, dove Giovanna e Amedeo si sono spesso rifugiati a pregare in passato; scelta anche perché entrambe le loro nonne si chiamavano Anna; è sembrato un segno da non trascurare.