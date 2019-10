Giusy Buscemi mamma per la seconda volta, il piccolo battezzato subito (Foto)

Poche ore fa sul profilo social di Giusy Buscemi una foto meravigliosa, il battesimo del suo secondo figlio e altre immagini dell’attrice diventata mamma per la seconda volta (foto). L’ex Miss Italia ha dato alla luce il suo secondo figlio, fiocco azzurro per Giusy e per suo marito Jan Michelini. A dare l’annuncio è stata la Buscemi ma in realtà il bebè sarebbe nato il 5 ottobre, ben nove giorni fa, come indica l’hashtag. E’ molto suggestiva ed emozionante la foto scelta per annunciare al mondo che è nato il piccolo Pietro Maria, questo il nome scelto dall’attrice e il regista per il secondogenito. Davvero particolare che il piccolo sia già stato battezzato, come rivela lo scatto sui social. Giusy e Jan sono già genitori di Caterina Maria, nata i primi mesi dello scorso anno, del 2018. Meravigliosa la famiglia della Buscemi, lei che per il momento ha deciso di mettere da parte la carriera, il successo, per dedicarsi al marito e ai figli.

GIUSY BUSCEMI DOPO IL SUCCESSO DE IL PARADISO DELLE SIGNORE E’ UNA MAMMA A TEMPO PIENO

Una scelta che la riempie di gioia e di amore. Ricorderete che l’attrice ha abbandonato la fiction che l’ha resa famosa e mostrato il suo talento dopo le prime due stagioni. Una decisione che mostra la sua priorità per la famiglia. Jan e Giusy si sono incontrati sul set di Don Matteo, da quel momento è iniziato il loro amore, da lì in poi il massimo riserbo.





In passato l’ex Miss Italia ha confidato di desiderare una famiglia molto numerosa, con almeno otto figli. Dopo la nascita di Caterina Maria e Pietro Maria chissà se ancora la pensa così. Intanto, la sua serenità è evidente, in questo scatto così meravigliosi e nelle immagini postate su Instagram, lei alle giostre con i suoi piccoli.





