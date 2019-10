A Pomeriggio 5 Guendalina Canessa spende 14 mila euro di vestiti in mezz’ora: divampa la polemica sui social

Nella puntata di Pomeriggio 5 che si è conclusa da pochissimi minuti, si è molto parlato di ricchezza, di cafoni ricchi e di come spendere i soldini…Tra i protagonisti della puntata anche Guendalina Canessa che, come saprete, ama molto la moda. Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno seguito l’ex concorrente del Grande Fratello in un pomeriggio dedicato allo shopping. La Canessa ha speso nel giro di mezz’ora, quasi 15 mila euro per acquistare un cappettino leopardato, un paio di stivali dorati, un paio di scarpe alla cenerentola e due borse. In studio si è accesa la polemica ma nulla in confronto a quello che si è scatenato sui social dove il pubblico che segue il programma di Barbara d’Urso, si è scatenato.

Non è dato sapere se la Canessa abbia realmente speso i soldi in questione. A domanda di Barbara d’Urso ha precisato che glielo dirà in privato ma ha anche aggiunto “i soldi che spendo sono soldi miei. Tra l’altro mia figlia erediterà tutto questo. C’è chi compra degli oggetti d’arte io compro le scarpe, per me sono opere d’arte e io amo spendere i soldi per l’arte” . Questo ragionamento però non è molto piaciuto ai telespettatori che sui social si sono scatenati.

GUENDALINA CANESSA SPENDE 15 MILA EURO IN MEZZ’ORA: LA REAZIONE DEL PUBBLICO DI POMERIGGIO 5

Ecco solo alcuni dei tanti commenti arrivati sui social nel corso della trasmissione:

Ma non dovrebbe essere un programma x le famiglie? Ci sono famiglie che quei soldi spesi da quei celebrolesi non li guadagna neppure con tre vite. Ma cosa non si fa per l’audience. Famiglie svegliatevi. Cambiate canale #Pomeriggio5

Operai che lavorano dalla mattina alla sera e non arrivano a fine mese e poi arriva Guendalina canessa a spendere 14.000€ in vestiti… Scioccata #Pomeriggio5

14 mila euro sperperati in 15 minuti per un guardaroba prettamente inutile. Ma dateli a chi ne ha bisogno. VERGOGNA. #Pomeriggio5

Questi sono solo alcuni dei commenti arrivati sui social mentre andava in onda il servizio dedicato allo shopping della Canessa. Anche Barbara d’Urso ha ricordato che ci sono famiglie che quei soldi li vedono nel corso di un anno. Ha però ricordato che c’è chi spende molto di più come ad esempio chi ha fatto costruire una villetta solo per i cani…