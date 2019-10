Belen Rodriguez vs Chiara Nasti sui social: tutta colpa delle unghie quadrate?

Mentre noi altri passavamo la serata davanti alla tv ieri, sui social si consumava una sorta di “guerra di stile” tra Belen Rodriguez e Chiara Nasti. Precisazione: Belen ha fatto delle storie in cui si parlava delle unghie e di come sia meglio portarle senza citare nessuno ma a quanto pare la Nasti si è sentita tirata in ballo. Quindi andiamo ai fatti. Nelle ultime settimane, Belen si sta molto divertendo a condividere sui social anche alcune scelte di look registrando anche diversi tutorial per suggerire a chi la segue come truccarsi ed essere sempre al top. Ieri in una delle sue stories su Instagram ha parlato anche delle unghie. In particolare, dando dei suggerimenti a chi la segue sempre con affetto ha consigliato di scegliere sempre delle unghie tonde oppure a “puntina” come le ha definite lei. Assolutamente vietate le unghie quadrate, nella storia Belen sottolinea che chi sceglie di portare delle unghie quadrate è tamarra!

A quanto pare la storia di Belen è arrivata anche a Chiara Nasti, fashion blogger che ama invece moltissimo le unghie quadrate, come si evince dalle sue tantissime foto sui social. Quindi lei fa delle scelte “tamarre”? Sicuramente per Belen si, almeno per i suoi gusti, anche se immaginiamo che la Rodriguez non si riferisse a qualcuno in particolare quando ha parlato delle unghie.

Ma la Nasti ha detto la sua e lo ha fatto con una storia che non è passata inosservata a chi si diverte a cercare chicche sui social.

CHIARA NASTI FRECCIATA A BELEN RODRIGUEZ SUI SOCIAL?

Come potrete vedere in una storia di Chiara su Instagram, la Nasti ha subito risposto con una frecciata a quello che la Rodriguez ha detto. “Così il f*** con questa forma è molto più evidente. Stai calma” ha detto Chiara nella sua storia. Si stava chiaramente riferendo a Belen anche se non lo ha detto in modo esplicito, questo è evidente. E infatti molte altre influencer hanno commentato i fatti. Certo, si tratta sempre di una cosa piccola, una discussione che cadrà nel dimenticato nel giro di poche ore ma di certo fa sorridere.

E ci ha pensato anche Deianira a far notare alla Nasti che forse dovrebbe stare calmina visto che lei “non è neppure un unghia dell’ultimo dito del piede di Belen”. Così per dire insomma…Ovviamente Belen non ha risposto a questa simpatica polemica in nessun modo. Qualcuno le avrà fatto notare la frecciatina? Difficile a dirsi…