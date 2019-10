L’Eredità, Ginevra Pisani molestata per strada: “Nessuno si è preoccupato”

Un episodio brutto quello capitato a Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne e attuale professoressa de L’Eredità, mentre era in giro per le vie di Milano. L’influencer ha deciso di raccontare quanto accaduto ai suoi followers certa di essere capita da tutte le donne del popolo di Instagram, e non solo quelle aggiungiamo noi. Ma che che cosa è successo alla bellissima Ginevra? Proprio sul social network, la Pisani fa una serie di ig stories dove ha raccontato di essere stata molestata per strada da un uomo di colore sotto gli occhi dei passanti che non si sono preoccupati di aiutarla.

Ginevra Pisani, la prof de L’Eredità e il racconto choc: “Mi ha toccato il sedere”

“Mentre stavo attraversando, delle altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto e tra di loro sbuca un ragazzo nero, che decide di toccarmi il sedere” è così che Ginevra Pisani racconta ai suoi followers un episodio che l’ha sconvolta mentre era per strada a Milano. “Ma non toccarlo così, mi ha dato proprio un bello schiaffo, come per dire ‘brava”” ha voluto specificare la professoressa del programma di Rai 1. “Non mi era mai successa una cosa del genere. Nessuno si deve permettere di toccare una persona senza la sua volontà. Il nostro corpo è troppo importante per essere molestato e violentato gratuitamente” ha affermato Ginevra Pisani.

Ginevra Pisani molestata a Milano: nessuno è intervenuto per aiutare la prof de L’Eredità

Ginevra Pisani prosegue il suo racconto sul social network spiegando a tutti i suoi seguaci che durante l’episodio indossava una minigonna ma la prof de L’Eredità ci tiene a precisare che continuerà anche ad indossarla nonostante quanto accaduto. Un episodio davvero brutto per la bellissima influencer che ha anche voluto aggiungere qualcos’altro. “L’altra cosa terribile che voglio denunciare è che nessuno ha detto qualcosa, era pieno giorno e nessuno mi ha aiutato o si è preoccupato di capire come potessi stare. Questo perché siamo in Italia e ancora molte persone hanno la concezione che se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così!“ ha poi concluso il suo racconto sui social Ginevra Pisani.