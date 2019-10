Una vita in bianco: Giulia De Lellis attrice, il primo episodio è su Witty

Giulia De Lellis è proprio un uragano. Esperta di tendenze, influencer, autrice, adesso anche attrice. Arriva, infatti, la web serie che vede protagonista proprio l’ex volto noto di Uomini e Donne. Si chiama Una vita in bianco e il primissimo episodio è già disponibile online su Witty. Giulia De Lellis è Claudia, una giovane e bellissima fashion blogger che affronta, di volta in volta, la sua vita quotidiana tra problemi e vittorie. Ma uragano Giulia non è certo sola in questa nuova avventura per la sua già invidiabile carriera lavorativa. Al fianco della De Lellis ci sono anche Ludovica Bizzaglia e Luca Turco che in Una vita in bianco interpretano rispettivamente Sam e Teo.

Uragano Giulia De Lellis: il primo episodio di Una vita in bianco, influencer anche attrice

Il primo episodio della nuova web serie Una vita in bianco è disponibile su WittyTv solo da poche ore eppure già tutti ne parlano. La novità assoluta è sempre lei: Giulia De Lellis. Ma di che cosa parla questo primo episodio? Il tema centrale è quello del primo appuntamento. Come si affronta il primo appuntamento, o meglio come si sopravvive al primo appuntamento? Una sigla tutta social per Una vita in bianco. Claudia e Sam sono due coinquiline. Claudia racconta a Sam che ha iniziato a sentirsi con Teo e che lui l’ha invitata ad uscire insieme. Le protagoniste, in questo primo episodio, cercheranno di affrontare l’argomento con ironia e preziosi consigli, apprezzati soprattutto dai giovanissimi.

Giulia De Lellis: influencer, scrittrice, attrice e poi?

Le bimbe di Giulia possono essere davvero orgogliose della De Lellis che adesso approda nel mondo delle web serie. Che cos’altro dobbiamo aspettarci dalla bellissima Giulia? Fino ad oggi non si è fermata un attimo, sorprendendo sempre di più chi la segue fin dai tempi di Uomini e Donne. Dai reality, ai preziosi consigli sulla moda, influencer affermata e record di vendite con il suo primo libro. Giulia De Lellis se la cava egregiamente anche come attrice. E poi? Siamo sicuri che Giulia continuerà a stupirci ancora.