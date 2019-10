Caterina Balivo sbarca su Tik Tok con un video pazzesco per Halloween in stile famiglia Addams

E’ il social del momento. Anche se in tanti lo sconsigliano, i vip sembrano non poterne fare a meno, in particolare quelli che sono molto attenti alle nuove tendenze. Da Michelle Hunziker a Barbara d’Urso: nelle ultime settimane il social nato in Cina che già da un anno ha conquistato milioni di utenti, tutti adesso vogliono postare i loro video su Tik Tok. E in occasione di Halloween anche Caterina Balivo, da sempre attentissima a ogni genere di tendenza, ha deciso di usare Tik Tok. In poche ore quasi 10 mila followers per la conduttrice che per l’occasione ha registrato un video mozzafiato in stile famiglia Addams. Praticamente perfetta in stile e per il make up da paura che la conduttrice ha sfoggiato per questo Halloween! La Balivo è perfetta e il video è piaciuto moltissimo a suoi followers, anche alle tante persone che la seguono su Instagram dove la conduttrice ha riproposto il video di Halloween.

Ovviamente come accade sempre in occasione di Halloween non sono mancati i commenti di chi in Italia continua a essere convinto del fatto che non si debba festeggiare questa ricorrenza. E se è vero che ognuno è libero di credere a quello che meglio vuole e di festeggiare quello che reputa opportuno, è anche vero che non dovrebbe puntare il dito contro chi posta un video di questo genere con leggerezza.

CATERINA BALIVO SBARCA SU TIK TOK CON UN VIDEO PERFETTO PER HALLOWEEN

In ogni caso, ecco il video che Caterina Balivo ha fatto per Halloween su Tik Tok, per noi è voto 10.

E a voi è piaciuta l’interpretazione di Caterina Balivo di una strega con in sottofondo la musica della famiglia Addams? Che voto diamo alla bella conduttrice per il suo sbarco su Tik Tok?

Caterina Balivo sbarca su Tik Tok con un video pazzesco per Halloween in stile famiglia Addams ultima modifica: da