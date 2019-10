Elena Santarelli in vacanza, dicono sia troppo magra e lei sbotta perché continuano a non capire (Foto)

Perché sui social c’è chi continuare a commentare che Elena Santarelli è troppo magra e dovrebbe ingrassare, mangiare, che non è un buon esempio e cos via? La risposta cercatela da soli ma è tutta nell’ennesimo stanco commento della showgirl. Elena è in vacanza con suo figlio Giacomo, a Dubai, si gode lo scorrere lento del tempo, il sole e la voglia di mettersi in bikini. Non dimentichiamo che è anche una splendida modella, che tanti dei suoi post su Instagram sono per lavoro. Sì, lei mangia tanto e mangia in modo sano, fa sport perché fa bene ed è vero che è molto magra e lo sa benissimo così come ormai dovrebbero saperlo tutti. Ha provato in tanti modi a rispondere sul perché sia così dimagrita. Nessuna dieta, non ne avrebbe bisogno e lo sa benissimo ma adesso è ormai stanca di dovere ripetere sempre le stesse cose. Su Instagram ha condiviso alcune foto meravigliose, è in bikini, un modello bellissimo, ma più di tutto si nota il suo sorriso. Le foto sono state scattate da suo figlio Jack, basterebbe già questo per far tacere tutti, invece c’è chi commenta, lei li toglie tutti, resta lo splendore di una mamma come tante, bellissima in tutti i sensi.

ELENA SANTARELLI SBOTTA E POI CANCELLA I COMMENTI

“Ah zia… e magnala qualcosa”, “Sempre super figa… Però magna!”, “Bellissima, cerca di mettere peso” che senso hanno questi commenti da parte di chi la segue? Non sembrano i soliti odiatori, solo persone che hanno forse poca sensibilità. “La dovete finire di scrivere questo – la risposta di Elena – Non faccio nessuna dieta e ti assicuro che sto bene e sono sempre stata magra e tonica. Diresti ad una donna in carne “sei troppo grassa”?”.





Magra e tonica lo è sempre stata, nei mesi scorsi ha spiegato con chiarezza che la perdita di peso non era certo voluta, colpa di un periodo terribile che non va di nuovo riferito. Non vale la pena perdere tempo a spiegare a chi forse non capirà mai, meglio godersi ogni istante di questi giorni speciali.





