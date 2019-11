Tina Cipollari delusa dalla perdita di peso: la dieta non funziona più?

Battuta di arresto per Tina Cipollari per quello che riguarda il suo peso. Come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 4 novembre 2019, la dieta di Tina per questa settimana non ha funzionato! O meglio, Tina è rimasta stabile. Oggi infatti è salita di nuovo sulla bilancia e si aspettava di aver perso del peso, come del resto era successo settimana scorsa ma le cose non sono andate benissimo. Tina infatti nelle prime 5 settimane di cambiamenti alimentari, non sta seguendo una vera e propria dieta basata sulle calorie o sul peso degli ingredienti, ma un nuovo regime alimentare, ha perso circa 9 chili. Oggi però non ci sono stati progressi. Nell’ultima settimana infatti il peso di Tina non è cambiato, pesa ancora 76 chili. “A casa mi ero pesata pensavo di aver perso almeno due chili” ha detto Tina. La naturopata che la sta seguendo ha spiegato che questo è anche normale, ci sta che dopo un mese di cambiamenti il corpo si sia adeguato e che quindi si smetta di perdere peso. Le ha consigliato di variare e continuare a seguire i consigli che lei le ha dato. “Tina mangia spesso fuori casa ed è più complicato gestire le cose in questo modo ma va bene così” ha detto la naturopata ospite della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Gianni ha scherzato: “Secondo me ti sei mangiata un bel maritozzo oppure una focaccia con la mortadella“. Ma Tina nega di aver sgarrato ed elenca le cose che ha mangiato: petto di pollo, mango, curcuma, bresaola, è stata attentissima a non sbagliare.

TINA CIPOLLARI CONTINUA LA SUA DIETA PER PERDERE 20 CHILI MA PER ORA NON CI SIAMO

Per il momento l’obiettivo di Tina è molto lontano. Le restano due mesi per perdere almeno altri dodici chili. Infatti l’obiettivo di Tina è quello di perdere almeno 20 chili prima di Natale. Ce la farà? La naturopata le ha sconsigliato di fare del digiuno, visto che Tina aveva commentato dicendo che avrebbe saltato la cena. Questo è sbagliato.

Tina continuerà a seguire i consigli e continuerà nel suo impegno. Ce la farà?

QUANTO PESA ADESSO TINA CIPOLLARI?

Tornando al peso di Tina, la Cipollari a inizio settembre pesava circa 84 chili. Oggi pesa 76 chili, come l’ultima volta in cui si era pesata.