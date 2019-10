Tina Cipollari peso in picchiata alla quinta settimana: la bilancia la premia

Tempo di pesa oggi per Tina Cipollari! Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 28 ottobre 2019, l’opinionista infatti è tornata nuovamente a salire sulla bilancia per capire quanti progressi ha fatto con la sua nuova dieta e il regime alimentare più equilibrato che sta seguendo. Tina, da quando è iniziato il programma ha detto di voler arrivare a dicembre con almeno venti chili in meno. E visto che le sue abitudini alimentari erano davvero sbagliate, possiamo immaginare che la Cipollari troverà il modo di tornare in grande forma. Oggi quindi le è toccato nuovamente salire sulla bilancia e per lei ci sono state ottime notizie!

QUANTO PESA ADESSO TINA CIPOLLARI? I PROGRESSI ALLA QUINTA SETTIMANA

Siamo arrivati quindi alla quinta settimana, per Tina è arrivato il momento di conoscere i suoi progressi e la puntata è iniziata proprio con la bilancia a centro studio.

Inizia Maria prendendo in giro Tina e dicendole che, negli ultimi giorni forse non si è comportata bene e ha mangiato molto ma sarà chiaramente la bilancia a dirlo. Tina commenta: “Tutte [email protected] Maria” ha commentato la Cipollari e a quanto pare la bilancia le ha dato ragione. Dall’ultima volta in cui Tina si è pesata sono passati quindici giorni. La Cipollari all’ultima prova sulla bilancia pesava circa 80 chili, ne aveva persi 4. La sua naturopata si era detta molto soddisfatta per come erano andate le cose.

Ma quanto pesa oggi Tina Cipollari? Maria si aspettava che Tina avesse perso almeno un paio di chili scendendo quindi un altro po’. Cinque settimane di percorso e due settimane che non si pesa! “Almeno 78 Tina devi pesare” ha detto Maria prima che la sua opinionista salisse sulla bilancia. E il peso attuale di Tina le dà ragione. Oggi infatti la Cipollari pesa 76 chili! I progressi ci sono e Tina si è detta felice e ricorda anche che c’è sempre il peso del vestito quindi in realtà pesa anche qualcosa in meno!

La persona che la segue si è detta molto soddisfatta del lavoro che Tina sta facendo e pensa che si andrà avanti molto bene.