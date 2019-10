Tina Cipollari svela la dieta che segue per perdere 20 chili in 6 mesi (Foto)

Tina Cipollari è a dieta, desidera dimagrire, deve perdere 20 chili e con l’aiuto di Maria De Filippi ma soprattutto di un nutrizionista ci sta riuscendo (foto). Tuto nei tempi giusti perché venti chili non sono pochi e se all’inizio l’opinionista di Uomini e Donne aveva come obiettivo Natale adesso il periodo d dieta si è prolungato. Ben più ragionevole perdere 20 chili in 6 mesi, ma qual è la dieta di Tina? La Cipollari ha rivelato il suo programma alimentare a Uomini e Donne Magazine già in parte soddisfatta dei primi risultati. La sua missione in questo periodo è anche quella di dimagrire, passare dai suoi 84 chili ai 64 o anche un po’ meno. La sta seguendo una naturopata bioterapeuta nutrizionale, per lei i consigli giusti per perdere peso evitando ovviamente qualunque tipo di problema.

COSA MANGIA TINA CIPOLLARI CON LA SUA DIETA

Come con la maggior parte delle diete equilibrate anche Tina deve mangiare cinque volte al giorno; i classici cinque pasti suddivisi in colazione, pranzo, cena e due piccoli spuntini. Sono 5 pasti leggeri al giorno con divieto di mangiare pasta e dolci ma in compenso sono concessi frutta e tanta verdura, inoltre può mangiare il farro.





“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione – C’è poi il pranzo di Tina – A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro”.

Per la Cipollari sono stati faticosi i primi tre giorni di dieta ma poi si è ritrovato subito più sgonfia e leggera e questo l’ha motivata molto: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”. Dovrà anche fare un po’ di attività sportiva, spera di farcela in sei mesi perché con le gravidanze e gli eccessi a tavola si era un po’ lasciata andare.