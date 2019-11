Cristina Parodi corre a Bologna per riabbracciare il figlio Alessandro (Foto)

Non è semplice lasciare andare via i figli che crescono e anche se il figlio di Cristina Parodi è già lontana da casa da qualche anno la nostalgia può arrivare in qualunque momento più forte che mai (foto). E’ successo di recente alla conduttrice e magari non sarà stata nemmeno la prima volta ma sentiva così forte la mancanza di suo figlio Alessandro che è corsa felice da lui a Bologna. Alessandro Gori ha 22 anni e studia lontano da casa, a Siena, si sono incontrati in una città diversa per entrambi ed hanno trascorso parte della domenica insieme. La conduttrice tv trova tutti i modi possibili per trascorrere il tempo con i suoi figli e quando la mancanza è forte si supera anche la distanza. Lei vive a Bergamo e ognuno ha i propri impegni e non c’è bisogno di spiegare emozioni e sentimenti basta l’espressione sul volto di entrambi e soprattutto quelle di Cristina.

CRISTINA PARODI MOSTRA LE FOTO CON IL FIGLIO ALESSANDRO

Unico figlio maschio per Cristina Parodi e Giorgio Gori che hanno anche due figlie femmine, la primogenita di 23 anni, Benedetta, e Angelica, la più piccola che ha compiuto da poco 18 anni.

“Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo …. io oggi sono andata a Bologna apposta solo per pranzare con Ale (che arrivava da Siena) ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo” è il post di Cristina Parodi, il commento nella didascalia accanto alle foto scattate dopo il pranzo. La conduttrice non smette di sorridere, di guardare suo figlio e di tenerlo stretto, devono ripartire e passerà ancora altro tempo prima di abbracciarsi di nuovo ma sono emozioni bellissime.





