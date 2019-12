Guendalina Tavassi festeggia il compleanno del piccolo Sasy senza la figlia (Foto)

Coccole, auguri, dolci, amici, una festa bellissima per il piccolo di Guendalina Tavassi (foto). Sasy compie 4 anni e per lui c’è la festa perfetta con i suoi cartoni preferiti e i dinosauri, non manca nulla, manca solo Giada, la sorellastra del festeggiato, la primogenita della Tavassi. Guendalina sembra non preoccuparsi molto degli attacchi ricevuti da sua figlia Giada nei giorni scorsi; è tornata dalle vacanze e continua la sua vita di sempre. Sembra voglia lavare i panni sporchi in famiglia ma c’è anche il suo ex, Remo, che la accusa di altro. Cosa ha fatto Guendalina Tavassi per sua figlia Giada al ritorno dalle Maldive? Come sempre solo i diretti interessati conoscono la verità ma di certo i D’Aponte hanno festeggiato il compleanno dell’ometto di casa.

GUENDALINA TAVASSI INNAMORATA DI SUO FIGLIO SASY GLI DEDICA IL POST PIU’ BELLO

I figli dovrebbero essere tutti uguali ma Guenda non nasconde che ha un debole per il suo bambino e non perché è il più piccolo ma perché è maschio. Magari anche per altre mamme sarà così ma forse dirlo in questo momento non era la cosa più giusta da fare per Giada. Non c’è dubbio che la festa per Sasy sia bellissima ma è davvero da mamma follemente innamorata il post per il suo principino.





“Quando qualcuno in giro mi chiede: “Ed il piccolino com’e’? Ecco io li davvero non so mai cosa dire…. il bene per i figli e’ uguale per tutti, ma c’è sempre il figlio che magari senti più simile a te o con cui hai più affinità. Il mio punto debole purtroppo e’ Sasy – confessa la Tavassi – Sarà perché magari le figlie femmine sono un po’ più per il papa’ e dopo 2 toccava anche un po’ a me – e qui parla anche di Giada – Quindi tornando alla domanda… ogni qualvolta mi chiedono così, io rispondo in questo modo: “Hai presente quando hai il colpo di fulmine per qualcuno o quando ti innamori per la prima volta e senti tutto quello sfarfallio nello stomaco,ti senti bene, sei felice e L’ unica cosa che vorresti e’ restare abbracciato alla persona che ami per sempre? Ecco io queste sensazioni le ho con Sasy ogni volta che mi chiama mamma, e’ il mio piccolo ometto, il bambino più sensibile e gentile che abbia mai conosciuto, il mio piccolo gentleman old school, che quando usciamo mi apre la porta e fa passare per prima, dicendomi prego mamma, prima tu,che mi regala fiori ogni talvolta lo vado a riprendere da scuola, che mi dice Ti amo nell’ orecchio ,senza farsi sentire da nessuno,p erché comunque è un maschio dice , che mi difende sempre su ogni cosa quando parlo con gli altri, terminando con ”ha ragione mamma” che si preoccupa quando mi vede giù e comincia a fare il pagliaccio per farmi sorridere che mi abbraccia la notte quando siamo soli [email protected] sussurra: “sta tranquilla mamma ci sono io , tu dormi!” Ecco questo per me è Sasy, L’ amore con la A maiuscola, colui che mi ha fatto vedere il lato dolce del mondo.

TANTI AUGURI AMORE MIO” questo il messaggio di auguri al suo bambino che due giorni fa compiva 4 anni.





